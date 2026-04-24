Yağmursuz havada ortaya çıkan gökkuşağı hayran bıraktı

Yağmursuz havada ortaya çıkan gökkuşağı hayran bıraktı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yağmursuz havada ortaya çıkan gökkuşağı hayran bıraktı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yağmursuz havada ortaya çıkan gökkuşağı hayran bıraktı.

Adilcevaz'da alışılmışın aksine yağış olmadan beliren gökkuşağı, ilçe sakinlerince şaşkınlıkla karşılandı. Gün içerisinde parçalı bulutlu havanın hakim olduğu Adilcevaz'da, öğleden sonra güneşin yüzünü net şekilde gösterdiği sırada gökyüzünde gökkuşağı oluştu. Yağmur yağmadan ortaya çıkan bu renkli görüntü, vatandaşların dikkatini çekti. Kimi vatandaşlar bu anı cep telefonlarıyla kaydederken, kimi ise manzaranın tadını çıkarmak için sahil ve yüksek kesimlere yöneldi.

Uzmanlar, bu tür olayların nadir de olsa görülebileceğini belirterek, atmosferdeki nem oranı ve güneş ışınlarının açıyla kırılması sonucu yağış olmadan da gökkuşağı oluşabileceğini ifade etti. Özellikle Van Gölü çevresindeki mikroklimatik etkilerin bu tür görsel şölenlere zemin hazırlayabileceği vurgulandı.

Kısa süreliğine görülen gökkuşağı, gün batımına doğru yavaşça kaybolurken geride unutulmaz bir manzara bıraktı. Bu eşsiz doğa olayı, sosyal medyada da kısa sürede ilgi görerek birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
