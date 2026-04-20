Benli yaylasındaki menderesler havadan görüntülendi

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde yaylalarda etkili olan yaşğışlar sonrası dereler çoştu. Benli yaylasında derelerin oluşturduğu mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı drone ile görüntülendi. Çevresi yüksek dağlarla çevrili geniş bir ovaya yayılan menderesler, kar ve yağmur sularıyla besleniyor. Yaz aylarında bölgedeki köylerin otlak ve su ihtiyacının da karşılandığı ova ile menderesler kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Muhteşem güzellikler sunan menderesler, İHA ekibince dron ile görüntülendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı