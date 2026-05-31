Haberler

Vezirköprü'de vatandaşlara afet eğitimi verildi

Vezirköprü'de vatandaşlara afet eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde vatandaşlara deprem, sel ve yangın gibi afetlerde alınması gereken önlemler ve doğru davranış biçimleri anlatıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde vatandaşlarda afet bilinci oluşturmak amacıyla afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Kızılkese Mahalle Muhtarlığı ile Kızılkese Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimde deprem, sel ve yangın gibi Türkiye'de sık karşılaşılan afet türlerinde alınması gereken önlemler, afet öncesi hazırlığın önemi ve afet anında doğru davranış biçimleri ele alındı.

Eğitimi veren Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Araştırma Görevlisi ve Afet Eğitimcisi Hamit Çalışkan, afet bilincinin toplumun her kesimine ulaştırılması gerektiğini belirterek, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların afetlere karşı daha dirençli hale gelmesinin önemine dikkat çekti.

Son yıllarda yaşanan deprem, sel ve orman yangınlarının hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Çalışkan, vatandaşların afetler karşısında bilinçlenmesi, doğru bilgiye ulaşması ve afet öncesi ile sonrasında yapılması gerekenleri öğrenmesi amacıyla eğitim düzenlediklerini söyledi.

Eğitim kapsamında vatandaşlara afet çantasında bulunması gereken temel malzemeler, aile afet planı hazırlama, tahliye süreçleri, güvenli toplanma alanları ve ilk müdahale konularında da bilgi verildi. Programın sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.

Kızılkese Mahalle Muhtarı Bayram Aktaş, eğitimin köy halkı için faydalı olduğunu belirterek, vatandaşların afetlere karşı bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Aktaş, eğitimin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kızılkese Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Celalettin Ateş de dernek olarak sosyal dayanışmanın yanı sıra toplumsal bilinç oluşturan faaliyetlere önem verdiklerini ifade ederek, eğitimin vatandaşlar açısından verimli geçtiğini kaydetti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Irak ve Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atandı

ABD Başkanı Trump'tan Tom Barrack'a yeni görev
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

CHP'yi bekleyen büyük tehlike! İlk adım jet hızında atılıyor
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı

Aralarında ünlü isimler var: 221 eski CHP'li vekilden kurultay çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı

Bir aile daha yok oldu

Netanyahu'nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler

Hiç istiflerini bozmadılar! Katliamı sahilde güneşlenirken izlediler
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle

Alex de Souza bombasını da patlattı!
Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para

İstanbul'da tarihi konser! İşte muhteşem gecede kazanılan para

Doktorları dinlemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı

Doktorları dinlemedi yine sahneye çıktı! Konseri tamamlayamadı

Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt