Çaldıran'da bahar beklenirken kış geri döndü

Van'ın Çaldıran ilçesinde nisan ayının ortasında yaz hazırlıkları yapılırken bastıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Çaldıran, bahar ayında adeta kışı yeniden yaşıyor. Dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran ve aralıksız devam eden kar yağışı, ilçe merkezini ve köyleri beyaza bürüdü. Vatandaşlar güne kar küreyerek başlarken, nisan ortasında gelen bu sürpriz "Kış geri döndü" dedirtti.

Kar yağışı sadece günlük hayatı değil, tarım ve hayvancılığı da olumsuz etkiledi. Hayvanlarını otlatmak için meraya çıkarmaya hazırlanan besiciler, yoğun kar yağışı sonrası yemleme çalışmalarına ahırlarda devam etmek zorunda kaldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde çiftçilerin tarlalarını sürdüğü ilçede, bu yıl toprak yeniden karla kaplandı. Yapılan ölçümlere göre kar kalınlığı; ilçe merkezinde 10-15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, ulaşımda aksamalar ve buzlanma riskine karşı sürücüleri ve vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. - VAN

