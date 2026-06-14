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Dalgalar Van Gölü sahilini dövdü

Dalgalar Van Gölü sahilini dövdü
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Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, Van Gölü'nde büyük dalgalar oluşturdu. Dalgalar sahili döverken vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Van'da etkili olan rüzgar, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde dalgaların boyunun yükselmesine neden oldu.

Van ve çevresinde öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar, Van Gölü'nde de büyük dalgalar oluşturdu. Gün boyunca etkisini sürdüren rüzgarla birlikte oluşan dalgalar sahili dövdü. Özellikle kıyı şeridinde zaman zaman sert şekilde karaya vuran dalgalar, sahilde ilginç görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar, dalgaların oluşturduğu manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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