Van Gölü'nde kuraklık alarmı: Adilcevaz sahilinde mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı

Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü'nde, Adilcevaz sahilinde yaşanan yağışlara rağmen su seviyesinin düşmesiyle birlikte öne çıkan mikrobiyalitler dikkat çekiyor. Kuraklık nedeniyle suyun çekilmesi, bu nadir jeolojik yapıların görünür hale gelmesine sebep oldu.

Önceki senelerde yağışların azalması ve artan buharlaşma, gölde ciddi su kaybına yol açmıştı. Kıyı şeridinde metrelerce çekilme yaşanırken, daha önce su altında kalan alanlar ise artık kara parçasına dönüşmüştü. Bu sene etkili olan kar ve yağmur yağışına rağmen Adilcevaz sahillerinde mikrobiyalitler belirgin şekilde ortaya çıktı.

Vahit Alkan isimli vatandaş, yağışların Van Gölü'nü dolduramadığını belirterek, kuraklığın etkilerini hayatlarında hissettiklerini ifade etti. Alkan, "Bu sene kar ve yağmur aşırı yağdı. Biz de sevindik Van Gölü'nde doluluk oranı yükselir diye ama öyle olmadı. Maalesef sular geri çekiliyor" dedi.

Mikrobiyalitler, binlerce yıl içinde oluşan ve yalnızca belirli şartlarda gelişebilen nadir jeolojik yapılar olarak biliniyor. Van Gölü, dünyada bu oluşumların en büyük örneklerine ev sahipliği yapmasıyla öne çıkarken, suyun çekilmesi bu doğal zenginliği görünür hale getiriyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Haberler.com
500

Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti

Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti
17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı

17 yaşındaki çocuk iki polise birden dehşeti yaşattı