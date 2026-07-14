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Yaramazlığın bu kadarı: Çatıya çıkan iki keçi mahalleliyi ayağa kaldırdı

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde sürüden ayrılan iki yavru keçi, 3 katlı bir binanın çatısına tırmanarak mahalleliyi heyecanlandırdı. Çatıdan ip yardımıyla indirilen keçiler sağ salim kurtarıldı.

Van'da sıra dışı bir çatı misafirliği yaşandı. Sürüden ayrılan iki yavru keçi, 3 katlı bir binanın çatısına çıkarak mahalleliye heyecan dolu anlar yaşattı.

Olay, Bahçesaray ilçesi Çatbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredeki otlak alana götürülürken, sürüden ayrılan 2 yaramaz yavru keçi, 3 katlı bir binaya yaslandırılmış kavak ağaçlarına tırmanarak çatıya çıktı. Çatının kenarına kadar gelip aşağıyı seyretmeye başlayan keçileri gören mahalle sakinleri gözlerine inanamadı. Bir araya gelen mahalle sakinleri yavru keçileri ip yardımı ile çatıdan indirdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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