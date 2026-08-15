Van'da sazangil av yasağı sona erdi

Van'ın iç sularında 15 Mayıs'ta uygulanmaya başlanan sazangillerin av yasağı sona erdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'ın iç sularında sazangiller için 15 Mayıs tarihinde alınan avlanma yasağının bittiği belirtildi. Açıklamada, "15 Ağustos saat 23.59 itibariyle ilimiz iç sularında sazangiller av yasağı dönemi sona ermiştir. Ekonomik ve sürdürülebilir şekilde su ürünleri avcılığının yapılabilmesi için ticari ve amatör balıkçılık kurallarını düzenleyen 6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ve 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ'de yer alan kurallara vatandaşlarımızca titizlikle uyulması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın avcılık faaliyetleri sırasında, ticari ve amatör avcılıkta yasaklanmış olan av araçlarını kullanmaması, boy ve sayı limitlerine riayet etmeleri, ilimiz ve ülkemiz kaynaklarının sağlıklı bir şekilde gelecek nesillerimize aktarılabilmesi için elzemdir" denildi.

"Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı ile İlgili Uyulması Gereken Usul ve Esaslar" Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sayfasında yayınlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı