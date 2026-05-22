Bahçesaray yolunda kar ve sis etkili oluyor

Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı ve yoğun sis etkili oldu. Mayıs ayının sonlarına yaklaşılmasına rağmen bölgede etkisini sürdüren olumsuz kar yağışı kış mevsimini andırıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en zorlu ve yüksek rakımlı geçitlerinden biri olan Karabet Geçidi'nde, kar yağışı ve sis etkili oldu. Yaklaşık 5 aydır tek bir aracın bile geçemediği yolda, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri zorlu bir mücadele veriyor. Bir yandan yolu açmaya çalışan ekipler, bir yandan da yeni yağan karı temizliyor. - VAN

