Van'da gün batımı sonrası gökyüzü kızıla bürünüp kartpostallık görüntü oluşturdu

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Van'da gün batımının ardından gökyüzü kızıla büründü. Kent semalarında oluşan kızıl tonlar, akşam saatlerinde ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Van'da gün batımının ardından gökyüzünde oluşan kızıl renkler, kenti adeta görsel bir şölen alanına çevirdi. Akşam saatlerinde güneşin ufukta kaybolmasının ardından gökyüzünü kaplayan kızıl ve turuncu tonlar, Van semalarında eşsiz görüntüler oluşturdu. Günün son ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan manzara, kent sakinlerinin de ilgisini çekti. Özellikle gökyüzündeki renk geçişleri ve ufuk çizgisindeki kızıllık, fotoğraf tutkunlarına birbirinden güzel kareler yakalama fırsatı sundu. Van'ın doğal güzellikleriyle bütünleşen kızıl gökyüzü, günün yorgunluğunun ardından kente huzurlu bir akşam görüntüsü kazandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı