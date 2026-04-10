Özalp'te baharın müjdecisi çiğdemler açtı

Van'ın Özalp ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte baharın habercisi olan çiğdemler çiçek açtı.

Kış mevsiminin ardından toprağın uyanışıyla birlikte ortaya çıkan çiğdemler, doğaya renk katmaya başladı. Anadolu'da bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen çiğdem çiçekleri, küçük boyutlarına rağmen sarı, mor ve beyaz renkleriyle göz kamaştırıyor. Özellikle kırsal alanlarda kendiliğinden yetişen bu çiçekler, baharın gelişini müjdeleyen en önemli doğal göstergeler arasında yer alıyor.

Yetkililer, çiğdemlerin genellikle mart ve nisan aylarında açtığını belirterek, bu yıl bölgede kar yağışının fazla olması nedeniyle çiçeklerin biraz gecikmeli olarak filizlendiğini ifade etti. Nisan ayında yağan son karın erimesiyle birlikte çiğdemlerin daha belirgin hale geldiği ve doğaya ayrı bir güzellik kattığı vurgulandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı