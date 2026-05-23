Bahçesaray yolu fiziki olarak açıldı: Gözler çığ komisyonunun raporunda

Yoğun kış şartları ve çığ tehlikesi nedeniyle uzun süredir ulaşma kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda yürütülen karla mücadele çalışmaları tamamlandı. Yol ekipler tarafından fiziki olarak ulaşıma açılırken, gözler çığ komisyonunun raporunda çevrildi.

Yaklaşık 5 aydır kar ve çığ riski nedeniyle kapalı bulunan Van-Bahçesaray yolu, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu fiziki olarak ulaşıma açıldı. Ancak yolun araç geçişlerine tamamen açılıp açılmayacağına, bölgede incelemelerde bulunan çığ komisyonunun hazırlayacağı rapor doğrultusunda karar verilecek. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi başta olmak üzere güzergahta metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütlelerini temizlemek için haftalardır aralıksız çalışma yürüttü. Zorlu arazi şartları, sis ve zaman zaman etkili olan kar yağışına rağmen sürdürülen çalışmalar sonucunda yol fiziki olarak ulaşıma hazır hale getirildi.

Görentaş Bakımevi Ekip Şefi Murat Yücel, "Mayıs'ın 4'ünde başladık. Yukarı Yukarı Narlıca'dan toplam 28 kilometre gibi bir yol açtık. Bugün hayırlısıyla bitirmeye çalışıyoruz. Fiziksel olarak yolu açtık. Ama komisyon kararı ne karar verir bilmiyorum. Çok riski var diyorlar. Biz de onu net olarak bilmiyoruz. Karar olarak almış artık. Yolumuzu fiziksel olarak açtık. Bazı yerlerde belki gördüğünüz gibi 10 metre rahat kar var. Yukarılarda da aynen öyle. 10 metre, 7 metre, 6 metre olan yerler vardı. Ksr kütlelerini aşarak yolu açtık" dedi.

"Güvenli geçiş için rapor bekleniyor"

Yolun fiziki olarak temizlenmesinin ardından, araç geçişlerine izin verilip verilmeyeceğine Afet ve Acil Durum (AFAD) Van İl Müdürliğü öncülüğünde kurulan çığ bölgede incelemelerde bulunan Çığ Komisyonu karar verecek. Komisyonun sahada yapacağı detaylı risk analizinin ardından hazırlayacağı rapor doğrultusunda, yolun hangi saatlerde veya hangi şartlar altında trafiğe açılacağı belirlenecek.

Çatbayır Mahallesi muhtarı Eyüp Kayan öncülüğünde Bahçesaraylı muhtarlar yolun fiziksel olarak açılmasıyla birlikte Karayolları çalışanlarına öğlen yemeği ikram etti.

Yolun açılmasıyla ilgili açıklama yapan Çatbayır Mahallesi Muhtarı Eyüp Kayan, "Bizde yaklaşık 6 aydır bu cefayı çekiyoruz. Gerçekten de insanlarımız, esnafımız, çiftçimiz, vatandaşımız çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bizim devlet büyüklerimizden ricamız budur. Bir an önce Bahçesaray yoluna şu 6 aylık kapanmaya bir çare bulsunlar. Biz vatandaş olarak ve muhtarlar olarak da gerçekten de çok ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Yol 6 ayın sonunda bugün ulaşıma açılıyor. Ama maalesef AFAD'ın verdiği karar tehlike var. Temmuz ayında bile gelse kesinlikle risk var diye açılmaz diyecekler. Bu insanlar bayramda bayramı yaşamak istiyor. Yani biz mağduruz. Bu yolu açtılar. Sağ olsun Karayolu Genel Müdürlüğü canla başla bir aydır çalışıyor. Ekipler yolu açıyor. Onlara ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

Bahçesaraylı vatandaşlar ise özellikle bayram öncesinde ulaşımın yeniden sağlanacak olmasının sevincini yaşarken, gözler komisyonun vereceği nihai karara çevrildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı