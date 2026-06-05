Uzunmustafa İlkokulu ek binasında incelemeler yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, yapımı devam eden Uzunmustafa İlkokulu ek binasında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Makas, binanın kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması için talimat verdi.

Vali Mehmet Makas, yapımı devam eden Uzunmustafa İlkokulu ek binasında incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Vali Makas, inşaat alanında yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi. Öğrencilerin daha modern ve ferah bir eğitim ortamına kavuşmasının önemine dikkat çeken Makas, ek binanın planlanan sürede tamamlanarak eğitim-öğretim hizmetine kazandırılması için gerekli çalışmaların hızlandırılması yönünde talimat verdi. Tamamlandığında okulun fiziki kapasitesini artıracak olan ek binanın, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasına katkı sağlaması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı