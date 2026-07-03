Vali Musa Işın, Dini İhtisas Merkezi Camii inşaatında incelemelerde bulundu

Kütahya Valisi Musa Işın, yapımı devam eden Dini İhtisas Merkezi Camii ve külliye alanında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnşaat sahasını gezen Vali Işın, caminin mevcut durumu ve yapım sürecinde gelinen aşamayı yerinde değerlendirdi. Daha sonra caminin iç bölümünü inceleyen Işın, ibadet alanı, mihrap, minber, mahfil katı, hat sanatı uygulamaları, ahşap işçilikleri ile diğer mimari detayları tek tek gözden geçirdi.

Yapının estetik ve geleneksel mimari anlayışını yansıtan unsurları değerlendiren Vali Işın, çalışmaların aynı titizlikle sürdürülmesi gerektiğini belirterek yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Musa Işın, Dini İhtisas Merkezi Camii'nin tamamlanmasıyla birlikte hem din eğitimi faaliyetlerine hem de vatandaşların ibadet hizmetlerine önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Vali Işın, projede emeği bulunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, çalışmalarda görev alan ekiplere kolaylıklar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı