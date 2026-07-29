Vali Aydoğdu, Ürek köyünde vatandaşların taleplerini dinledi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, merkez Ürek köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette köyün ihtiyaçları yerinde değerlendirilirken, su altyapısı ve Kur'an kursu öğreticisi talebi gündeme geldi.

Vali Hamza Aydoğdu'ya ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat ile kurum amirleri eşlik etti. Köy Muhtarı Kadir Kılıçkaya, köy sakinleri ve vatandaşlarla sohbet eden Aydoğdu, iletilen talep ve önerileri dinledi.

Ziyaret sırasında Kur'an kursu öğreticisi talebi ile su altyapısına ilişkin ihtiyaçlar değerlendirilirken, su sorununun çözümü için ilgili birimlere gerekli talimatları veren Vali Aydoğdu, çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüleceğini belirtti. Aydoğdu ayrıca köydeki çocuklar için yeni bir çocuk parkı yapılacağının da müjdesini verdi.

Köy halkının misafirperverliğine teşekkür eden Vali Aydoğdu, köyün ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade ederek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı