Vali Aydoğdu, Ortayurt köyünde üreticilerin taleplerini dinledi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, merkez Ortayurt köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi. Ziyarette kayısı üretimi, çiftçilerin yaşadığı sorunlar ve tarımsal faaliyetlere ilişkin talepler değerlendirildi.

Vali Hamza Aydoğdu'ya ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat ile kurum amirleri eşlik etti. Köy Muhtarı Mustafa Aktepe ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Aydoğdu, köyde yürütülen kayısı yetiştiriciliği ile üreticilerin karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında arazi yollarının iyileştirilmesi, yabani hayvanların tarım ürünlerine verdiği zararların önlenmesi ve hububat alım süreçlerinin aksamadan yürütülmesine yönelik talepler ele alındı. Vali Aydoğdu, iletilen konuların çözümü için ilgili birim amirlerine gerekli talimatları verdi.

Üreticilerin emeğinin büyük değer taşıdığını belirten Vali Aydoğdu, köy sakinlerinin taleplerinin yakından takip edileceğini ifade ederek, vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak hizmetlerin sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı