Haberler

Uzungöl Yoğun Yağışlar Sonrası Kahverengine Büründü

Uzungöl Yoğun Yağışlar Sonrası Kahverengine Büründü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un turizm merkezi Uzungöl, son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle çevredeki dere ve yamaçlardan taşınan çamur ve sediment ile kahverengine dönüştü. Yeşil ve turkuaz tonlarıyla bilinen gölün rengi, taşkınların ardından çamurlu su karışmasıyla değişti. Bölgeyi ziyaret eden turistler, göldeki alışılmadık renk değişimini cep telefonlarıyla kaydetti.

Trabzon'un turizm merkezi Uzungöl, bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından çevredeki dere ve yamaçlardan taşınan çamur ve sediment nedeniyle kahverengine büründü.

Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, meydana gelen taşkınlarla birlikte göle yoğun miktarda çamurlu su karıştı. Yağış öncesinde yeşil ve turkuaz tonlarıyla dikkat çeken Uzungöl'ün suyu, taşınan toprak ve balçık nedeniyle kahverengiye döndü.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uzungöl'de meydana gelen dikkat çekici renk değişimi, bölgeyi ziyaret eden turistlerin de ilgisini çekti. Gölün alışılmış görüntüsünden farklı olarak çamur rengine bürünmesi, ziyaretçiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı

Girne'deki gemi faciasında hesap vakti! Mahkeme hiçbirine acımadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Menajeri tutuklanan Manifest gözyaşlarını tutamadı! Son konser iddiası

Menajeri tutuklanan Manifest’ten son konser! Gözyaşlarını tutamadılar
Vay be Icardi! Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı

Vay be Icardi! Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha

Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha!
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

"Benden cinsel videolar istedi" diyerek yıldız ismi ifşaladı
Oğlunun ölüm haberini alan baba kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Genç adam kazada öldü, haberin ulaştığı evden bir cenaze daha çıktı
İsrail'e desteğini yineledi ama sınırı çizdi! Merz: Hepsi meşru müdafaa değil

İsrail'e desteğini yineledi ama sınırı çizdi
The Times'tan Türkiye'nin depozito sistemine övgü: Dünyanın en gelişmişlerinden biri

The Times'tan DOA sistemine övgü: Dünyanın en gelişmişlerinden biri