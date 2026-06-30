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Çilek Dolunayı Uzungöl semalarında eşsiz manzaralara sahne oldu

Çilek Dolunayı Uzungöl semalarında eşsiz manzaralara sahne oldu
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Trabzon'un ünlü turizm merkezi Uzungöl, gökyüzünde beliren Çilek Dolunayı ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğal güzellikler ve dolunayın birleşimi ziyaretçilere unutulmaz bir görsel şölen sundu.

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, gökyüzünde beliren "Çilek Dolunay" ile adeta etkileyici bir atmosfere büründü. Doğal güzelliğiyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan mekan, dolunayla birlikte unutulmaz bir görsel şölen sundu.

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Uzungöl, bu kez doğasıyla olduğu kadar gökyüzünde oluşan eşsiz manzarayla da ziyaretçilerini kendine hayran bıraktı. Yaz mevsiminin en dikkat çekici gök olaylarından biri olan "Çilek Dolunayı", Uzungöl'ün yemyeşil dağları ve göl manzarasıyla birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Akşam saatlerinde yükselen dolunay, göl yüzeyine yansıyan ışığıyla görsel bir şölen sundu. Gökyüzünün sıcak tonlara bürünen dolunay, çevredeki çam ağaçları ile bütünleşerek güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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