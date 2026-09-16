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Üzümlü Kaymakamı Hökelekli, üzüm bahçesi ve tarımsal erken uyarı sistemini inceledi

Üzümlü Kaymakamı Hökelekli, üzüm bahçesi ve tarımsal erken uyarı sistemini inceledi
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Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, ilçede üzüm üretimi yapılan bahçede ve tarımsal erken uyarı sisteminin bulunduğu Karakaya köyünde incelemelerde bulundu.

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, ilçede üzüm üretimi yapılan bahçede ve tarımsal erken uyarı sisteminin bulunduğu Karakaya köyünde incelemelerde bulundu.

Hökelekli, çiftçi Faik Binali'ye ait üzüm bahçesini ziyaret ederek üretim ve hasat süreci hakkında bilgi aldı.

Bahçede incelemelerde bulunan Hökelekli, ilçedeki tarımsal faaliyetler ve çiftçilerin üretim çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra Karakaya köyünde bulunan tarımsal erken uyarı sistemini inceleyen Hökelekli, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Üzeyir Özoğul'dan sistemin işleyişi, çalışma prensipleri ve tarımsal üretime sağladığı katkılar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde, tarımsal üretimin geliştirilmesi, çiftçilerin desteklenmesi ve modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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