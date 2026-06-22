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Kars'ta sıva altından gelen ses hayat kurtardı: Usta duvarı kırıp kuş yavrularını kurtardı

Kars'ta sıva altından gelen ses hayat kurtardı: Usta duvarı kırıp kuş yavrularını kurtardı
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Kars'ta yayla evinde sıva çalışması yapan usta, duvar içinden gelen kuş seslerini duyunca yeni yaptığı sıvayı kırarak mahsur kalan kuş yavrularını kurtardı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kars'ta bir yayla evinde sıva çalışması yapan usta, duvarın içinden gelen kuş seslerini fark edince örnek bir davranış sergiledi. Sıva işlemini tamamladıktan sonra içeriden gelen cılız sesleri duyan usta, hiç tereddüt etmeden yeni yaptığı sıvayı kırarak duvar arasında mahsur kalan kuş yavrularını kurtardı. Duygu dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Okçuoğlu köyü Miçkanın yaylasında bulunan bir evde meydana geldi. Evin dış cephesinde sıva çalışması yapan usta, işini tamamladıktan kısa bir süre sonra duvarın iç kısmından gelen kuş seslerini duydu. İlk başta seslerin nereden geldiğini anlamaya çalışan usta, dikkatli bir incelemenin ardından duvar boşluğunda kuş yuvası bulunduğunu fark etti.

Yavruların sıva nedeniyle dışarı çıkamadığını anlayan usta, büyük emek vererek yaptığı sıvayı yeniden kırdı. Duvarın bir bölümünü açan usta, içeride mahsur kalan kuş yavrularını zarar vermeden kurtardı. Kuşların yuva yaptığı yeri açık bırakan usta, anne kuşun tekrar yuvasına gelerek yavrularını beslemesini sağladı.

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Serhat Topçu, "Usta sıvayı bitirmişti. Daha sonra duvardan kuş sesleri gelmeye başladı. Seslerin geldiği noktayı tespit edince içeride yavruların kaldığını fark etti. Hiç düşünmeden yeni yaptığı sıvayı kırdı. Yavruları kurtarınca hepimiz çok mutlu olduk. Gerçekten örnek bir davranış sergiledi" dedi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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