Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilerle sahada buluşuyor

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, köy ziyaretleri kapsamında üreticilerle bir araya gelerek tarımsal ve hayvansal üretim süreçlerini yerinde değerlendirdi ve bilgilendirmelerde bulundu.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köy ziyaretleri kapsamında üreticilerle bir araya gelerek işletmelerde incelemelerde bulundu.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen saha ziyaretleri kapsamında, üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştirilerek tarımsal ve hayvansal üretim süreçleri yerinde değerlendirildi. İl Müdürü Serkan Bilir, İl Müdür Yardımcıları, İlçe Müdürleri ve teknik personellerin katıldığı ziyaretlerde, işletmeler detaylı şekilde incelendi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde hayvan sağlığı ve sürü yönetimi, koruyucu hekimlik ve aşılama çalışmaları, besleme, bakım ve barınak koşulları, verim ve kaliteyi artırmaya yönelik uygulamalar, hijyen ve biyogüvenlik tedbirleri ile devlet destekleri ve tarım sigortaları hakkında üreticilere bilgilendirme yapıldı.

Üreticilerin taleplerini yerinde dinleyerek çözüm önerileri sunduklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sürdürülebilir ve güçlü bir üretim yapısının oluşturulması amacıyla sahada aktif çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
