Uşak'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilerle bir araya geldi

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, köylerdeki üreticilerle bir araya gelerek hayvancılık faaliyetlerini yerinde inceleyip teknik destek sağlıyor. Üreticilere hayvan sağlığı, aşılama ve besleme yöntemleri hakkında bilgi veriliyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir'in koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Müdür Yardımcıları, İlçe Müdürleri ve teknik ekipler tarafından işletmeler ziyaret edilerek üretim süreçleri detaylı şekilde değerlendiriliyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerde üreticilere, hayvan sağlığı ve hastalıklardan ari işletme uygulamaları, aşılama faaliyetleri ve koruyucu veterinerlik hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca besleme yöntemleri ve bakım şartları ele alınırken, verimliliği artırmaya yönelik teknik uygulamalar konusunda da rehberlik ediliyor.

Ekipler tarafından hijyen ve biyogüvenlik tedbirleri ile tarımsal destekler ve sigorta imkanları hakkında da üreticilere bilgi aktarılırken, üreticilerin talep ve önerileri dinlenerek sahada karşılaşılan sorunlara çözüm üretilmeye çalışılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda; "Güçlü üretim, sağlıklı hayvancılık ve sürdürülebilir kırsal kalkınma hedefiyle sahadaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi. - UŞAK

