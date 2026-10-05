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Uşak'ta hayvan hastalıklarına karşı jandarma ve tarım ekipleri yol denetimi yapıyor

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Uşak'ta hayvan hastalıklarına karşı jandarma ve tarım ekipleri yol denetimi yapıyor
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Uşak'ta hayvan hastalıklarının önlenmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda yol denetimleri yapılıyor. Denetimlerde hayvanların sağlık durumu, nakil belgeleri ve taşıma şartları kontrol ediliyor; çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.

Uşak'ta hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması amacıyla yol kontrol ve denetimleri gerçekleştiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde, hayvanların sağlık durumları, nakil belgeleri, hayvan hareketleri ile sevk ve taşıma şartları kontrol ediliyor.

Hayvan sağlığının korunması, hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve yetiştiricilerin emeğinin güvence altına alınması amacıyla saha çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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