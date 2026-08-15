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Afyonkarahisar'da Tarımsal Üretim İçin Saha Çalışmaları Sürüyor

Afyonkarahisar'da Tarımsal Üretim İçin Saha Çalışmaları Sürüyor
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, tarımsal üretimin değerlendirilmesi ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, tarım arazilerinde arazi kontrolleri ve rekolte tespiti gerçekleştiriyor. Ürünlerin gelişimi ve verimliliği yerinde inceleniyor.

Afyonkarahisar'da tarımsal üretimin mevcut durumunun değerlendirilmesi, ürün verim ve rekolte tahminlerinin sağlıklı şekilde yapılabilmesi amacıyla saha çalışmalarına devam ediliyor.

Bu çerçevede Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından tarım arazilerinde rekolte tespiti ve arazi kontrolleri gerçekleştiriliyor. Yapılan incelemelerde ürünlerin gelişim durumu ve verimlilikleri yerinde değerlendirilirken, üretim durumuna ilişkin gerekli çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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