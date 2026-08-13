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Umman'da petrol sızıntısı kıyıyı vurdu

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Umman açıklarında karaya oturan Rus gölge filosuna ait tankerden sızan petrol, 40 kilometrelik kıyı şeridini etkiledi. Çevre kurumları müdahale çalışmalarını sürdürürken, Greenpeace sızıntının resmi açıklamadan daha büyük olduğunu iddia ediyor.

Umman açıklarında karaya oturan tankerden sızan petrol kıyıya ulaşarak, 40 kilometreye varan kıyı şeridi petrol etkiledi.

Umman'a ait Hallaniyat Adaları yakınlarında karaya oturan Rus gölge filosuna ait tankerdeki petrol sızıntısı kıyıya ulaştı. Umman Çevre Kurumu, haziran ayında karaya oturan Caroline Bezengi adlı tankerden yayılan petrolün Ras Madrakah sahillerinde 40 kilometreye varan kıyı şeridini etkilediğini belirtti. Umman kıyılarının yaklaşık 15 kilometre açığında bulunan Masirah Adası'nın güney kıyılarına da petrol sızıntısının ulaşmasının beklendiğini ifade eden Çevre Kurumu, sızıntının 10 ila 20 kilometrelik kıyı şeridini etkileyebileceğini aktardı.

Çevre Kurumu, "Uzman ekipler, kirliliğin yayılmasını sınırlamak ve muhtemel etkileri en aza indirmek amacıyla izleme, takip ve müdahale çalışmalarını sürdürmekte ve gerekli önlemleri almaktadır. Çalışmalarda çevresel hassasiyeti yüksek bölgelere öncelik verilmektedir" dedi.

Greenpeace'in de aralarında bulunduğu çevre kuruluşları ise petrol sızıntısının Umman makamlarının açıkladığından çok daha büyük olduğunu tahmin ediyor. Umman, tankerden sızan ham petrolün yaklaşık 400 kilometrekarelik bir alanı kaplayan petrol tabakası oluşturduğunu kaydetmiş, Greenpeace ise, sızan petrolün yaklaşık 600 kilometrekarelik bir alanı kapladığını iddia etmişti.

Gemi hazirandan bu yana hareketsiz

Asya'ya gitmek üzere yaklaşık bir milyon varil Rus petrolü taşıyan Caroline Bezengi, ilk olarak 8 Haziran'da Yemen açıklarında sorun yaşadığını bildirmişti. Bir patlamanın yaşandığı değerlendirilen gemi, o tarihten bu yana Umman'ın Hallaniyat Adaları yakınlarında hareket edemez durumda bulunuyor.

Birçok ülkenin yaptırım listesinde

2001 yılında inşa edilen Kamerun bandıralı Caroline Bezengi, Nisan ayında Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk limanında yükleme yaparak Mayıs sonunda Süveyş Kanalı'ndan geçti. Gemi, çeşitli ülkelerin bayrakları altında seyreden Rusya tarafından kullanılan gölge filonun bir parçası olarak biliniyor ve Avrupa Birliği, Ukrayna, İngiltere, Kanada ve İsviçre tarafından yaptırım listesinde yere alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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