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Bursa'nın önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının sıfır derece civarına kadar düştüğü zirvede, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte Uludağ'da hava sıcaklıkları düşüşe geçti. Meteorolojik tahminlere göre bugün öğle saatlerinde 2 derece civarında seyreden sıcaklığın akşam saatlerinde ise eksi 2 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Uludağ'da kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenirken, 1 Aralık Salı günü hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Bölgede oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı