Ülke genelinde sıcaklık düşecek: Erzurum yine üşüyecek

Meteoroloji ülke genelinde sıcaklıkların düşeceğini açıklarken ve Mayıs ayının ilk haftasında Erzurum'da beklenen en düşük sıcaklığın 1 derece olacağı bildirildi.

Ülke genelinde 1 Mayıs 2026 Cuma gününden itibaren serin ve yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Uzmanlar buzlanma, don ve kar uyarısı yaparken, " Özellikle iç kesimlerin hadiseleri yükseklerinde buzlanma ve don görülebilir. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerin yükseklerinde yerel zirai don riski bulunuyor" dediler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı