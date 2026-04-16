Sokak lambaları kuşlara yuva oldu

Bursa başta olmak üzere Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ saha ekipleri, gerçekleştirdikleri örnek bir uygulamayla hem arızayı giderdi hem de doğaya duyarlı yaklaşımlarıyla takdir topladı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sokak aydınlatmasına ilişkin iletilen arıza ihbarı üzerine bölgeye intikal eden UEDAŞ ekipleri, çalışmaları sırasında dikkat çekici bir durumla karşılaştı. Arızalı aydınlatma direğinin armatür kapağını açan ekipler, direk içerisinde bir kuşun yuva yaptığını tespit etti. Ekipler, yuvaya zarar vermemek adına mevcut armatürün enerjisini iptal ederek devre dışı bıraktı. Ardından bölgedeki aydınlatma ihtiyacını karşılamak için yeni bir armatür montajı gerçekleştirildi. Böylece hem arıza giderildi hem de kuş yuvası korunmuş oldu.

Ekipler doğayı koruyarak müdahale etti

UEDAŞ Yıldırım Arıza Personeli Görkem Yeşil, sahada benzer durumlarla zaman zaman karşılaştıklarını belirterek, "İhbar üzerine geldiğimiz noktada armatürün içinde kuş yuvası olduğunu gördük. Yuvaya zarar vermemek adına söküm yapmadık. Bunun yerine farklı bir çözüm üreterek yeni armatür montajı gerçekleştirdik. Bölgemizde bu tür durumlarda doğaya zarar vermeden çözüm üretmeye özen gösteriyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri ise ekiplerin hassas yaklaşımından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, gösterilen duyarlılığın örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

UEDAŞ'ın sahada uyguladığı bu çözüm, enerji altyapısı çalışmalarında doğaya saygılı yaklaşımın önemini bir kez daha ortaya koyarken, şirketin çevreye duyarlı hizmet anlayışını da gözler önüne serdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı