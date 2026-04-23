Tunceli-Ovacık yolu trafiğe açıldı

Tunceli-Ovacık yolunda devam eden yol genişletme çalışmaları tamamlanarak trafiğe açıldı.

Tunceli-Ovacık yolunda yürütülen genişletme çalışmaları kapsamında, yolun 32. kilometresinde kontrollü patlatma gerçekleştirildi. Çalışma sonrası bölgede temizlik ve düzenleme faaliyetleri başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından kapatılan yol, 19.50 itibariyle yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Bölgede çalışmaların devam ettiği, sürücülerin trafik işaret ve uyarılarına dikkat etmeleri" konusunda uyarılarda bulundu. - TUNCELİ

