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Tunceli Ovacık'ta kırmızı listedeki dağ keçisi yol kenarında görüntülendi

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Tunceli Ovacık'ta kırmızı listedeki dağ keçisi yol kenarında görüntülendi Haber Videosunu İzle
Tunceli Ovacık'ta kırmızı listedeki dağ keçisi yol kenarında görüntülendi
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Tunceli Ovacık kara yolunda, IUCN'nin Kırmızı Listesi'nde yer alan dağ keçisi görüntülendi. Yol kenarındaki dağ keçisi, kendisini görüntüleyen aracı görünce irkilip dağa çıktı; bir süre izledikten sonra gözden kayboldu.

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçisi yol kenarında görüntülendi.

Tunceli Ovacık kara yolunda, Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçisi görüntülendi. Görüntülerde yol kenarında görünen dağ keçisi, kendisini görüntüleyen aracı gördüğünde irkilerek dağa çıktı. Bir süre şaşkınlıkla vatandaşı izleyen dağ keçisi, ardından gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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