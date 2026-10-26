Tunceli Ovacık'ta kırmızı listedeki dağ keçisi yol kenarında görüntülendi

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Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçisi yol kenarında görüntülendi.

Tunceli Ovacık kara yolunda, Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçisi görüntülendi. Görüntülerde yol kenarında görünen dağ keçisi, kendisini görüntüleyen aracı gördüğünde irkilerek dağa çıktı. Bir süre şaşkınlıkla vatandaşı izleyen dağ keçisi, ardından gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı