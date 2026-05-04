Tunceli'de taşkınlar sonrası hasar alan ilçe yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de Munzur Nehri'nin bir bölümünün taşması sonucu hasar alan Ovacık ilçe yolu ulaşıma kapatıldı.

Tunceli'de karların erimeye başlaması ve son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte Munzur Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkınlar yaşandı. Taşkın nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolunda tahribat oluştu, asfalt çöktü, taş ve toprak yığınları yolu kapladı. Güvenlik gerekçesiyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalara başladı. Vatandaşları dikkatli olması konusunda uyaran yetkililer, alternatif güzergahların kullanması gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yer yer dolu yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
