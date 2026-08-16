Ovacık'ta Sağanak Yağış Serinletti
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gün boyu süren sıcak hava, akşam saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Etkili yağış, bunaltan sıcakların ardından vatandaşlara adeta nefes aldırdı. Yağışın ilçede kısa süreli etkili olduğu gözlemlendi.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
Ovacık ilçesinde gün boyunca etkisini sürdüren sıcak hava, akşam saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Yağış etkili olurken, vatandaşlar bunaltan sıcakların ardından adeta nefes aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı