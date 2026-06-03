Tunceli'de benekli semenderler görüntülendi
Tunceli'de, IUCN tarafından koruma altına alınan nesli tehlikedeki benekli semenderler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Üç semender doğaya salındı.
Tunceli'de nesli tehlikede olduğu için koruma altında bulunan benekli semenderler görüntülendi.
Tunceli'de nesli tehlikede olduğu için Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan lekeli semender görüntülendi. 3 semender bir süre izlendikten sonra doğaya salındı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı