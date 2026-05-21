Tunceli'de nadir görülen lekeli semender görüntülendi
Tunceli'de koruma altındaki nadir lekeli Türk semenderi, doğa koruma görevlisi tarafından görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan tür, Türkiye ve çevre ülkelerde yaşıyor.
Tunceli'de genellikle orman açıkları, su kenarları ve taşlık alanlarda rastlanan lekeli Türk semenderi, doğa koruma görevlisi Murat Özel tarafından görüntülendi. Suriye, Lübnan, İsrail, Irak, İran ve Türkiye'de yaşayan semenderin 3 alt türü de bulunuyor. Türk Semenderi olarak da bilinen Salamandra infraimmaculata'nın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği öngörülüyor. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı