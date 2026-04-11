Tunceli'nin ilçelerinde kar etkili oldu
Tunceli'nin ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmalarına devam ediliyor. İl Özel İdaresi ekipleri, karla kaplı yollar için yoğun mesai harcıyor. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Tunceli genelinde etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, ekiplerin yoğun mesai harcadığı görüldü.
Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını isterken, özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. - TUNCELİ