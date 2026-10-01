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Tunceli'de kamp alanına gelen ayı, köpeklerin havlamasına aldırmadan yemeğini yedi

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Tunceli'de kamp alanına gelen ayı, köpeklerin havlamasına aldırmadan yemeğini yedi
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Tunceli'de Munzur Vadisi'ndeki Halbori Gözeleri'nde kamp yapanlar, gece ayıyla karşılaştı. Ayı, köpeklerin havlamasına aldırış etmeden yiyeceklerini yerken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi; insanlara alışkın olduğu ve daha önce de görüldüğü öğrenildi.

Tunceli'de köpeklerin havlamasına aldırmadan sakince yemeğini yiyen ayının rahat tavrı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Munzur Vadisinde bulunan Halbori Gözeleri'nde kamp yapan vatandaşlar gece saatlerinde ilginç bir manzarayla karşılaştı. Kamp alanına gelen bir ayı, çevresindeki köpeklerin havlamalarına aldırış etmeden sakince yiyeceklerini yemeyi sürdürdü. Ayının köpeklerle aynı ortamda bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bölgede yaşayan vatandaşların ayıyı daha önce de gördüğü, insanlara alışkın olduğu ve zaman zaman yaşam alanlarına yakın noktalarda görüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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