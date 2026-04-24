Tunceli'de ayı ve yavrusu dron ile görüntülendi

Tunceli, zengin doğası ve yaban hayatı ile dikkat çekmeye devam ediyor. Bu çerçevede Pülümür Vadisi'nde doğanın dikkat çeken anlarından biri kaydedildi. Kayalık alanda yavrusuyla birlikte dolaşan bir ayı, Kadir Taşkın tarafından dron ile görüntülendi. Yuvasından çıkan ve daha birkaç günlük olduğu değerlendirilen yavru ayının annesinin peşinden ilerlediği anlar kameralara yansıdı. Anne ayı ve yavrusu daha sonra gözden kayboldu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı