Tunceli'de anne ayı ve yavruları görüntülendi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, son dönemde bölgenin sembollerinden biri haline gelen boz ayılar ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta görüntülendi. Anne ayı ve yavrusunun, dağlık alandan inerek yol kenarında beslendiği anlar kameralara yansıdı. Bir süre sonra kara yoluna çıkan ayılar, dikkatli şekilde yolu geçerek karşıya ulaştı. O anlar, yoldan geçen sürücüler tarafından ilgiyle izlendi. Görüntülerde ayrıca ayıların Pülümür Çayı'nı yüzerek geçtiği anlar da yer aldı. Doğal yaşamın dikkat çeken bu anları, Tunceli'nin yaban hayatı zenginliğini bir kez daha ortaya koydu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı