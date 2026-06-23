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Trafiği beklememek için kaldırımdan yoluna devam etti

Trafiği beklememek için kaldırımdan yoluna devam etti
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Eskişehir'de trafik sıkışıklığında beklemek istemeyen bir motosiklet sürücüsü, kaldırıma çıkarak yaya yolundan ilerledi. O anlar bir araç içindeki vatandaş tarafından kaydedildi.

Eskişehir'de caddedeki sıkışık trafiği beklemek isteyen motosiklet sürücüsü, kaldırıma çıkarak yoluna buradan devam etti.

Odunpazarı ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinden trafik yoğunluğunda beklemek istemeyen motosikletli, kaldırıma çıkarak yoluna yaya güzergahında devam etti. Sürücünün yaptığı hamle bir araç içindeki vatandaş tarafından kaydedildi. Motosiklet sürücüsü, trafikte beklememek için yayaları yolunda bir süre devam ettikten sonra gözden kayboldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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