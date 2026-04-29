Trabzon'da yayla yolunda şaşırtan görüntü

Trabzon'da Barma Yaylası'na gitmek üzere yola çıkan bir grup arkadaş, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Dernekpazarı ilçesi yakınlarında bulunan ve Ay Meydanı olarak bilinen bölgede yer alan bir kamelyaya bırakılan malzemeler, görenleri hayrete düşürdü.

Hasan Saka ve beraberindeki arkadaşları yaylaya giderken mola verdikleri kamelyada semaver, demlik ve çeşitli mutfak malzemeleri ile karşılaştı. Kamelyada ayrıca çay, şeker ve tuz gibi temel ihtiyaçların yanı sıra bulaşık deterjanı da bulunduğu görüldü. Bölgeye gelen misafirlerin üşümemesi için kamelyanın etrafının streç film ile kapatıldığı ve mangal yapılabilmesi için tel ızgara yerleştirildiği de dikkat çekti.

Yaşadıkları şaşkınlığı dile getiren ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan Hasan Saka, "Arkadaşlarla birlikte Barma Yaylası'na gitmek istedik. Yanımıza çay ve demlik almamıştık. Ay Meydanı bölgesine geldiğimizde çardakta böyle bir hazırlıkla karşılaştık. Semaverden çaya, şekere kadar her şeyi düşünmüşler. Hatta bulaşık deterjanı bile bırakılmış" dedi.

Saka, bu durumun Karadeniz insanının dayanışma ve misafirperverliğinin en güzel örneklerinden olduğunu sözlerine ekledi. - TRABZON

