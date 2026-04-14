Trabzon'da sahil çamura bulandı

Trabzon'da etkili olan fırtına sonrasında Beşirli mahallesindeki dolgu sahası dalgalarla birlikte denize toprak karıştı, kıyılarda çamur oluştu. Hava şartlarının normale dönmesiyle deniz suyunun eski görünümüne kavuşacağı öngörülüyor.

Trabzon'da etkili olan fırtına sonrası dalgaların vurduğu dolgu sahasının toprağı denize karıştı, kıyılar çamur deryasına döndü.

Trabzon'da sel ve heyelanlar sonrası denizde oluşan çamur tabakası bu kez fırtına sonrası yaşandı. Dün öğleden itibaren etkili olan fırtına sonrasında Beşirli mahallesindeki dolgu sahasındaki toprak şiddetli dalgaların da etkisi ile denize karıştı. Dalgaların vurduğu dolgu sahasının toprağı denize karıştı, kıyılar çamur deryasına döndü.

Özellikle sahil hattında belirgin şekilde görülen durum havadan görüntülenirken, hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte deniz suyunun da kısa sürede eski görünümüne kavuşmasının beklendiği öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni! İşte nedeni
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz

"Artık o yolcuların otobüse binmesine izin vermeyeceğiz"
Attığı tek adım hayatını kararttı! 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor

Attığı tek adım hayatını kararttı! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Suudi Arabistan’da Hac öncesi Mekke’ye girişler izne bağlandı

Suudi Arabistan'dan Hac öncesi radikal karar

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı

Evlenmekten vazgeçince ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
İran 5 ülkeden savaş tazminatı talep etti

Tahran 5 ülke için harekete geçti