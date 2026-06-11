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Trabzon'da ilk kez görüntülendi; Çengel boynuzlu dağ keçisi yavrusu karayoluna indi

Trabzon'da ilk kez görüntülendi; Çengel boynuzlu dağ keçisi yavrusu karayoluna indi
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Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde nadir görülen çengel boynuzlu dağ keçisi yavrusu, ilk kez bir karayolunda vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Koruma altındaki tür, yerleşim alanına inerek dikkat çekti.

Trabzon'da çengel boynuzlu dağ keçisi yavrusu ilk kez bir karayolunda görüntülendi.

Köprübaşı ilçesine bağlı Beşköy Mahallesi'nde nadir görülen çengel boynuzlu dağ keçisi yerleşim alanına kadar indi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen dağ keçisi yavrusu, bir süre karayolunda dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Genellikle yüksek rakımlı ve sarp kayalıklarda yaşayan çengel boynuzlu dağ keçilerinin yerleşim yerlerine kadar inmesi dikkat çekti. Tür, Türkiye'de koruma altında bulunan yaban hayvanları arasında yer alıyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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