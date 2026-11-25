Trabzon Beşikdüzü'nde heyelan Ağasar Deresi'ni taşırdı, Şalpazarı yolu kapandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'da sağanak sonrası Beşikdüzü Yeşilköy'de öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kayan toprağın Ağasar Deresi'nin yatağını kapatmasıyla taşan dere, Şalpazarı-Beşikdüzü karayolunu ulaşıma kapatırken 2 ev yıkıldı, 3 küçükbaş hayvan telef oldu.
Trabzon'da dünden bu yana etkili olan sağanak yağışlar sonrasında Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy mahallesinde öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası yamaçtan kayan toprak Ağasar Deresi'nin yatağını kapatınca dere taştı, dere suları Şalpazarı ile Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan karayolunu trafiğe kapattı.
Aşırı yağışlar sonrasında Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy Mahallesi mevkiinde bugün öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan toprak Ağasar Deresi'nin yatağını kapatınca dere taştı, dere suları Şalpazarı ile Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan karayolunu trafiğe kapattı. Dere yatağından çıkıp yoldan akmaya başlayınca yol ulaşıma kapandı. Heyelanda 2 ev yıkılırken, yıkılan evde kimsenin olmadığı öğrenildi. 3 küçük baş hayvan heyelanda telef olurken, yol ve derede su seviyesinin yükselmesi nedeniyle iş makinelerinin yol açma çalışmaları güçlükle ilerliyor.
Öte yandan yaşanan afetin boyutu havadan da görüntülendi.