Tortum Şelalesi baharın gelişiyle coştu

Erzurum'un doğa harikalarından Tortum Şelalesi, baharın gelmesi ve karların erimesiyle birlikte adeta görsel bir şölene dönüştü.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi, baharın gelişiyle birlikte en coşkulu günlerini yaşıyor. Kış mevsiminde dağlarda biriken karların hızla erimesi, şelalenin su debisini zirveye çıkardı. Yaklaşık 48 metrelik yükseklikten dökülen devasa su kütlesi, oluşturduğu dev kazan ve etrafa saçtığı su damlacıklarıyla doğaseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Doğa meraklılarının akınına uğruyor

Havanın ısınmasıyla bölge halkı ve çevre illerdeki turistler, özellikle hafta sonunu da fırsat bilerek Tortum Şelalesi'ne akın etmeye başladı. Şelalenin etrafındaki seyir teraslarına çıkan vatandaşlar, yükselen su zerrecikleri altında hem serinliyor hem de bu eşsiz doğa olayını cep telefonlarıyla ölümsüzleştiriyor. Fotoğraf tutkunları için adeta bir doğal stüdyo haline gelen bölgede, suyun çıkardığı ses ise dinleyenlere huzur veriyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

