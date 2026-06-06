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Tokat'ta taşkın tedbirleri sonrası kademeli normalleşme başladı

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Tokat İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Yeşilırmak havzasındaki taşkın riskine karşı Turhal ve Pazar ilçelerinde bazı bölgelerde tahliye tedbirlerini kaldırırken, bazı bölgelerde ise tedbirlerin sürdürülmesine karar verdi.

Tokat İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Yeşilırmak havzasında yaşanan taşkın riskine karşı alınan tedbirleri yeniden değerlendirerek Turhal ve Pazar ilçelerinde bazı tahliye uygulamalarının kaldırılmasına, bazı bölgelerde ise tedbirlerin sürdürülmesine karar verdi.

Tokat Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda Turhal ilçesinde Çevlikler İlkokulu öğrencilerinin eğitim öğretim yılı sonuna kadar Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitimlerine devam etmesine karar verildiği bildirildi. Kurul kararına göre Turhal'da Borsa Mahallesi'nin Turhal-Amasya kara yolu alt kısmında kalan bölümü ile Hacılar Mahallesi'nde Çenesizler Tuğla Fabrikası ile Elalmış Köyü Köprüsü arasında kalan ırmak tarafındaki bölgelerde kısmi tahliye tedbirlerinin devam edeceği belirtildi. Çevlikler Mahallesi'nde uygulanan tahliye tedbirlerinin de sürdürüleceği ifade edildi.

Öte yandan Varvara ve Hamam mahallelerinde uygulanan tahliye tedbirleri kaldırılırken, Arapören köyünde alınan tahliye kararlarının da sona erdirildiği açıklandı. Sanayi Köprüsü ile Terminal Köprüsü arasındaki bölgede oluşturulan tahkimatların pazartesi gününden itibaren kaldırılacağı, Sanayi Köprüsü'nün ise yeniden trafiğe açılacağı duyuruldu.

Pazar ilçesinde ise Esentepe Mahallesi Köprübaşı Küme Evleri mevkiinde ve Sinanpaşa Mahallesi Pazar-Kalaycık mevkisinde uygulanan tahliye tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi. Yetkililer, bölgede su seviyeleri ve muhtemel risklerin takip edilmeye devam edildiğini belirterek vatandaşların resmi kurumlar tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri çağrısında bulundu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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