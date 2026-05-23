Haberler

Tokat'ta Atatürk Köprüsü, taşkın riskine karşı yaya trafiğine kapatıldı

Tokat'ta Atatürk Köprüsü, taşkın riskine karşı yaya trafiğine kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta etkili olan yağışlar sonrası Yeşilırmak'ın debisi yükseldi. Taşkın riskine karşı Atatürk köprüsü yaya trafiğine kapatılırken, ekipler gece boyunca temizlik ve güvenlik çalışması yaptı.

Tokat'ta debisi yükselen Yeşilırmak üzerindeki Atatürk köprüsü yaya trafiğine kapatıldı.

Tokat il genelinde etkili olan yağışların ardından debisi yükselen Yeşilırmak'ta taşkın riskine karşı ekiplerin çalışmaları gece boyunca sürdü. Irmağın taşıdığı malzeme gün boyu iş makineleriyle temizlendi. Köprü çevresinde toplanan vatandaşlar güvenlik güçleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Ekipler, muhtemel tehlikeye karşı köprü girişlerine emniyet şeridi çekerek vatandaşların yaklaşmasına izin vermedi. Dron ile görüntülenen bölgede Yeşilırmak'taki yüksek debi ve köprü çevresindeki yoğun önlem dikkat çekti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump tarihi ilan etti: İran ile anlaşma yakında duyurulacak, Hürmüz Boğazı açılıyor

Trump tüm dünyanın beklediği haberi verdi: Kısa sürede...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Eski Adalet Bakanı Tunç'un kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı

Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un acı günü
Beşiktaş'tan Jorge Jesus bombası

Beşiktaş'ta Jesus bombası patladı

Acun Ilıcalı'nın mutluluk gözyaşları

Tüm ülke onu konuşuyor: İşte o tarihi anlar!
Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş'ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım

Gülistan Doku soruşturmasının kilit isminin ses kaydı ortaya çıktı
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek
Bu parayı veren formayı giydirir! Sörloth'un bonservisi belli oldu

Bu parayı veren formayı giydirir! İşte Sörloth'un bonservisi