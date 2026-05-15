Kelkitçayı taştı, köyler ve tarım arazileri sular altında kaldı

Tokat'ta etkili olan sağanak sonrası Kelkitçayı taştı, tarım arazileri ve yollar sular altında kalırken ırmağa giren iş makineleri suya gömüldü.

Tokat genelinde etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle birçok bölgede taşkın ve su baskınları yaşandı. Reşadiye ilçesinde, Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı'nın kapaklarının açılması sonrası Kelkitçayı'nın debisi yükseldi. Çayın taşmasıyla birlikte çevrede bulunan bazı tarım arazileri ile köylerde su baskınları meydana geldi.

Bölgede ekipler tarafından dere yataklarında temizlik ve tahliye çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sırasında dere içerisine giren iş makineleri yükselen su seviyesi nedeniyle suya gömüldü.

Öte yandan, Tokat-Turhal, Pazar ve Zile kara yollarında da yoğun yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda yolların ulaşıma kapanma noktasına geldiği görülürken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Polis ve karayolları ekipleri bölgelerde güvenlik önlemleri alırken, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. - TOKAT

