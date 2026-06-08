Tokat'ta aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri kürekle yakaladı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekiplerince kürekle çıkararak kontrol altına alındı.

Olay, ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre park halindeki bir otomobilin alt kısmında yılan olduğunu fark eden vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde yılanın aracın altından çıkarak motor bölümüne doğru ilerlediği görüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler aracın motor bölümünde saklanan yılanı dikkatli bir çalışma sonucu tespit etti. İtfaiye personeli, yılanı kürek yardımıyla bulunduğu yerden çıkararak kontrol altına aldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı