Kelkit çayı taştı, ağaçlık alan nehre dönüştü, seralar sular altında kaldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde debisi yükselen Kelkit Çayı'nın yön değiştirmesiyle yol çöktü, ağaçlar suya kapıldı. Erbaa'da ise seralar sular altında kaldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde debisi yükselen Kelkit Çayı'nın yön değiştirmesi sonucu yolun bir kısmı nehre kayarken ağaçlar suya kapıldı. Erbaa ilçesinde ise bazı seralar sular altında kaldı.

Son günlerde etkili olan yağışların ardından debisi yükselen Kelkit çayı, Niksar ilçesine bağlı Kumçiftlik Mahallesi'nde taşkın tehlikesini beraberinde getirdi. Suyun yön değiştirmesiyle birlikte çay kenarında bulunan yolda çökmeler oldu. Kıyıda bulunan ağaçlar ise köklerinden sökülerek suya kapıldı. Bölgedeki çökme ve ağaçların sürüklenme anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Mahalle sakinlerinden Erhan Şahin, gece boyunca bölgede nöbet tuttuklarını belirterek; "Burada ikamet ediyorum. Sabaha kadar burada nöbet bekledim. Dört ağaç birden kayarak ırmağa aktı gitti" dedi.

Öte yandan, Tokat'ın Erbaa ilçesinde de taşkından tarım alanları etkilendi. İlçedeki bazı seraların su altında kaldığı öğrenilirken, ekiplerin bölgede inceleme ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
