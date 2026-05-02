Tokat'ta bahar ortasında yağan kar mest etti

Tokat'ın yüksek kesimlerinde bahar aylarında yaşanan sürpriz kar yağışı, mest eden görüntüler oluşturdu.

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta ve bin 600 rakımda bulunan Topçam Yaylası'nda Mayıs ayında etkili olan kar yağışı, doğayı kısa sürede beyaza bürüdü.

İl merkezinde yağmur etkisini gösterirken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının görülmesi dikkat çekti. Çiçek açan meyve ağaçlarının yer aldığı vadilerin hemen arkasındaki yüksek dağların zirveleri karla kaplanarak eşsiz bir manzara sundu. Çam ağaçlarının beyaz örtüyle kaplanmasıyla birlikte yaylada adeta kış manzaraları yeniden yaşandı. Hafta sonunu değerlendirmek için yaylaya çıkan vatandaşlar ise kar sürpriziyle karşılaştı. Bazı vatandaşlar manzaranın tadını çıkarırken, bazıları da bu anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Kar yağışıyla birlikte oluşan doğal güzellikler dron ile havadan da görüntülendi. - TOKAT

